كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل تطورات جديدة حول وجود مشاكل يُعاني منها المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد.

وقال المريسل اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر”: “هُناك مشروع مصالحة.. الغير أجنبي يُطالب بالاعتذار، والأجنبي لم يعلق حتى الآن”.

خلافات بين حمدالله ومجموعة من نجوم الفريق:

وكان المريسل سبق وأن ألمح إلى خلافات بين النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، وعدد من زملائه المحليين، في الفريق.

يذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة الطائي، مساء الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 28، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد خسر من نادي الهلال يوم الاثنين الماضي بثلاثية لهدف في الجولة الـ27 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.