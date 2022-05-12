أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة السعودية للتموين:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– حارس أمن (المدينة المنورة).

– مساعد مدير قسم التعويضات والمزايا (جدة).

التقديم على وظائف السعودية للتموين:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)