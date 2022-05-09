أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشغل أول/ معدات”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مايو 2022م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)