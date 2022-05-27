أعلن نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، عن غياب كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيجور كورونادو عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة؛ بسبب وعكة صحية.

وجاء ذلك في إطار استعدادات العميد لمواجهة نادي الطائي في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الأحد.

انتقادات تعرض لها النجم المغربي:

وفي سياق آخر، لا يزال الحديث عن مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد مستمرًّا، بعدما تعرض لانتقادات جماهيرية بسبب تراجع مستواه في مباراة الهلال الاثنين الماضي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن اللاعب المغربي قد يعود لـ الدوري القطري في الموسم المقبل.

وبدأت القصة حينما قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “المشكلجي يغادر فريقه الموسم القادم، الأمر انتهى”.

ليرد الإعلامي عبدالمجيد بن طالب عليه قائلًا: “هل فعلًا تم الاتفاق على بيع عقده لفريق قطري؟!”.

تلك الأخبار تأتي بعد تعرض النجم المغربي لانتقادات جماهيرية من قبل جماهير الاتحاد بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

وكان حمدالله انضم لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي قادمًا من نادي النصر بعد فسخ عقده مع الفريق يوم 23 نوفمبر الماضي.