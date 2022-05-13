أعلنت الإمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، كما أعلنت الحداد 3 أيام اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وفاة خليفة بن زايد آل نهيان:

ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًّا اليوم الجمعة 13 مايو.

إعلان الحداد رسميًّا:

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- رحمه الله- مدة 40 يومًا اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من اليوم.