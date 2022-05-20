توفي مقيم هندي، يُدعى فينج جيلبرت جون، 42 عامًا، وتعود أصوله إلى ولاية كيرالا، إثر اصطدام سيارته بجمل في مدينة حائل بـ السعودية، بحسب موقع صحيفة Mathrubhumi.

وقالت الصحيفة الهندية: إن فينج من مدينة ثيروفانانثابورام، عاصمة ولاية كيرالا، وهو من المالايالي، مجموعة عرقية نشأت من ولاية كيرالا الحالية، ويتحدثون باللغة المالايالامية، إحدى اللغات الكلاسيكية الست في الهند، وكان يعمل موظفًا في شركة خبز في السعودية، ولديه زوجة تُدعى فيبي فيوج، وابنة اسمها سوج ماري فينج، واللتان كانتا معه أيضًا في الحادث، لكن لحسن الحظ فقد نجتا منه.

وتابعت الصحيفة أن الحادث وقع على طريق حائل، وتُبذل الجهود الآن من قِبل المسؤولين المختصين لإعادة جثمانه إلى وطنه.

سبب الوفاة:

ذلك بينما قالت صحيفة Andhra Jyothi، واحدة من أكبر صحف الهند وأقدمها: إن فينج كان يعاني من آلام في المعدة، واشتدت قوتها أثناء القيادة، وما زاد الطين بلة هو وجود الجمل في طريقه دون أن ينتبه إليه، وفقًا لتصريح زوجته.

وعند الاصطدام بالجمل انقلبت سيارة الرجل، وذلك وفقًا لشهادة شهود العيان الذين قالوا: إنه حين اصطدام المركبة بالجمل مات قائدها على الفور.

وسرعان ما أبلغ السكان الشرطة والتي فور أن تلقت الخبر هرعت على الفور إلى مكان الحادث، وتم التعرف على صاحب الجثة، وتُتخذ الترتيبات لإعادة جثمانه إلى وطنه بمساعدة مسؤولي السفارة الهندية.