وجهت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم السبت، نصائح مهمة للوقاية من فيروس جدري القردة.

وقالت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن جدري القردة هو مرض فيروسي مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط إفريقيا، في مايو 2022، وظهرت عدد من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الإفريقية؛ مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض.

أعراض جدري القردة:

وأوضحت الهيئة أعراض مرض جدري القردة كالتالي:

سخونة.

صداع.

ألم في العضلات.

انتفاخ في الغدد اللمفاوية.

التعب والإرهاق.

ألم الظهر.

تظهر علامات الطفح الجلدي بعد يوم إلى 3 أيام بداية من الوجه، وينتشر في باقي الجسم.

وأشارت وقاية إلى أن فترة الحضانة لمرض جدري القردة تمتد من 5 إلى 21 يومًا، ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يومًا.

طرق انتقال جدري القردة:

أما عن طريقة انتقال مرض جدري القردة فتشمل:

1- ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

2- الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخربشة من الحيوان المصاب.

3- الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

طرق الوقاية من جدري القردة:

ووجهت هيئة الصحة العامة “وقاية”، نصائح عامة للوقاية من مرض جدري القردة كالتالي:

1- أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

2- عليك مراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة، وخاصة في حال كنت عائدًا من السفر خلال 21 يومًا الماضية لبدء الأعراض.

3- اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.