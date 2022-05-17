كشف وكيل أعمال فهد المولد، جراح الظفيري، عن الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بعد إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رسميًّا.

إيقاف فهد المولد 18 شهرًا:

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت، قبل قليل، عن إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد إيقاف المولد بمثابة الخبر الصادم للجماهير الاتحادية، حيث كانت تُمني النفس بعودته للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه من الركائز الأساسية.

الظفيري يؤكد التقدم باستئناف:

وعلق الظفيري قائلًا: “المولد لم يطلب فتح العينة B، قبل مباراة الاتحاد ضد التعاون بيومين كان يرقد في المستشفى بسبب معاناة في ارتفاع ضغط الدم والدواء الذي تناوله للعلاج”.

وتابع الظفيري في تعليقه على إيقاف فهد المولد خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “سوف نقدم استئناف على قرار لجنة الرقابة على المنشطات في مركز التحكيم الرياضي”.