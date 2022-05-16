طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، جماهير الكرة السعودية بتجاوز مسألة تحديد مواعيد المباريات المتبقية بـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اتمنى تجاوز مرحلة ايقاف الجولة 27 وما تلاها من قرارات في اعادة برمجة مباريات الدوري .. هناك قرارات تصدر وفق ظروف معينه ولها اسبابها ولا اعتقد انه كان يوجد حل مرضى للجميع . pic.twitter.com/ZTVd2wyEMb

— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) May 16, 2022

وكانت بعض الجماهير والنقاد أبدوا دهشتهم واعتراضهم على تمديد مباريات الدوري إلى 23 يونيو، حيث جاء التمديد بسبب تأجيل مباريات الجولة الـ27 من البطولة في الجمعة الماضية حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

قرارات إعادة جدولة مباريات الدوري لن تُرضي الجميع

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر” : ” تجاوزوا مرحلة تأجيل الجولة الـ27 وما جاء بعدها من قرارات في إعادة برمجة المباريات، هناك قرارات تصدر ولها ظروف معينة، ولها أسبابها، وأعتقد أنه لا يوجد حل مُرضٍ للجميع”.

استئناف النشاط الرياضي غدًا

وتُستأنف غدًا الثلاثاء المنافسات الرياضية وذلك بعد نهاية تعليقها الذي استمر لمدة 3 أيام بداية من الجمعة الماضية وحتى اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الرياضة، أعلنت الجمعة الماضية عن تعليق المنافسات حتى اليوم الاثنين، نظرًا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و 22 و 23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و 28 و 29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.

الدوري السعودي لن ينتهي كما كان مقررًا يوم 29 مايو وسوف ينتهي يوم 23 يونيو المقبل.