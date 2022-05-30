علق الإعلامي وليد الفراج على فوز الطائي ضد الاتحاد، ما ساهم في اشتعال المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وليد الفراج يعلق على تصريح رئيس الطائي:

وقال وليد الفراج: “فعلًا.. صدق تركي الضبعان عندما صرح بأن الطائي سيكون له دور في تغيير بوصلة الدوري، لا أدري هو قالها مزحة أم لا؟”.

وقام وليد الفراج بعرض تصريح تركي الضبعان، والذي قال فيه: “المباراة مهمة بإذن الله على أرضنا، ويمكن أن نُغير بوصلة الدوري”.

وعلق عليه قائلًا: “والله يا كابتن تركي ما أدري كيف حدث، ولكن حدث.. ألف مبروك لكل محبي الطائي، ليس لفوزهم واستفادة الهلال، ولكن لأنه مستمر لموسم آخر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شيء جدًّا إيجابي”.

الاتحاد يخسر والهلال يفوز:

وتلقى الاتحاد خسارة مفاجئة ضد الطائي بهدف نظيف سجله أمير سعيود ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما نجح الهلال في الفوز على نظيره أبها بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني.