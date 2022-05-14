وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد إعادتها لجدولة المباريات المتبقية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء التمديد بعد تأجيل مباريات الجولة الـ27 التي كان مقررًا لها بداية من أمس وحتى غد الأحد؛ بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

أهم سؤال إلى رابطة الدوري:

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر”: “حجم التغييرات الضخمة في جدول الدوري التي صُدرت أمس من رابطة دوري المحترفين يحتاج إلى توضيحات من الرابطة لأن ردود الفعل كانت واسعة، ومن حق الجماهير أن تفهم ماذا حدث ولماذا تم التمديد كل هذه المدة بالرغم من قول سابقًا أن الموسم سينتهي آخر مايو”.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و22 و23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و28 و29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.