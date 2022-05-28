أوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن نسخة موسم 2022/ 2023 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستكون 16 فريقًا مثل الموسم الحالي.

#وليد_الفراج: قبل انطلاق الإشاعة المعتادة واصحاب " طرف علم " : الدوري القادم سيكون بـ 16 فريق لكن الموسم الذي يليه ستتم زيادة عدد الفرق لـ 18 .. هذا الموسم سيهبط 3 فرق ولا تصدقون اي شيء اخر#الحزم_الباطن#الرائد_الشباب

⁦#ShahidVIP⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/Odu95R4Mqn — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 27, 2022

وقال الفراج في حلقة اليوم الجمعة بـ برنامج “أكشن مع وليد”: “لا تصدقوا الشائعات، أرجوكم كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل، دوري المحترفين موسم 2022/ 2023 سيكون 16 فريقًا وموسم 2023/ 2024 سيكون 18 فريقًا”.

3 أندية تهبط من الدوري السعودي للمحترفين:

وأضاف الفراج: “4 أندية مهددة بالهبوط طالبت وزارة الرياضة واتحاد القدم بزيادة عدد فرق الدوري حتى لا تهبط، لكن كما ذكرت لكم سيهبط 3 أندية عن دوري المحترفين إلى دوري يلو بنهاية الموسم الحالي”.

يذكر أن نادي الحزم كان هبط رسميًّا لـ دوري يلو بعد خسارته من الاتفاق بنتيجة 5/ 2 في الجولة الـ27 يوم السبت 21 مايو الجاري.