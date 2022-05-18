أشاد الإعلامي وليد الفراج بمستوى 4 فرق فقط ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا أن بقية الأندية تحتاج إلى مصالحة جماهيرها الموسم المقبل.

وليد الفراج يشيد بـ4 أندية

وقال وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “أسوأ نوع من المشجعين هو المشجع ذو القلبين.. الذي يشجع ناديه وناديًا آخر معًا، قابلت في حياتي كثيرًا من هذه النوعية، صعب تفرح وتبكي في نفس الجولة.. حياة صعبة”.

وتابع وليد الفراج: “الاتحاد.. الهلال.. الفيحاء، نجوم الذهب والفضة في الموسم الكروي الحالي.. والحصان الأسود ضمك ولا أحد غيره، 4 أندية فقط والبقية يحتاجون مصالحة جماهيرهم في الموسم المقبل بالأفعال لا الأقوال”.

الأندية المتألق هذا الموسم

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 61 نقطة، قبل 4 جولات على النهاية، فيما يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز السادس، ويستعد الفريقان لخوض نهائي كأس الملك غدًا.