أكد ياسر القحطاني نجم نادي الهلال السابق على أن الزعيم لن يتنازل عن الفوز بكلاسيكو الاتحاد مساء اليوم، كون المباراة مهمة للزعيم أكثر من أهميتها للعميد على حد وصفه.

وتقام المباراة الليلة في تمام التاسعة مساءً على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة، حيث يرغب الزعيم في الفوز وتقليص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى 3 نقاط، بينما يرغب نادي الاتحاد في حسم المباراة لمصلحته بفارق هدفين أو أكثر، ليتوج رسميًا بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

الهلال يواجه ظروفًا صعبة

وقال القحطاني: ” أتمنى من الفريقين تقديم مباراة تليق بسمعة كل منهما وبسمعة الكرة السعودية، الكلاسيكو مهم لـ الهلال أكثر من الاتحاد، حتى وإن كان الاتحاد يرغب في حسم لقب الدوري مبكرًا”.

وأضاف القحطاني: ” الزعيم لن يتنازل عن الفوز والفريق يمر بظروف صعبة مثل الإصابات والإجهاد والضغط، لكن في النهاية نقول إن شاء الله ألف مبروك للزعماء”.

يذكر أن الزعيم بحاجة للفوز على الاتحاد لمصالحة جماهيره، بعد خسارة لقب كأس الملك الخميس الماضي أمام الفيحاء.