أكدت أنباء طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بالخبر، خاصةً بعدما حذف الثنائي صورهما سوية وألغيا متابعة بعضهما البعض من تطبيق إنستغرام.

كما أوضحت معلومات أن الأخبار تسرّبت من قبل مصادر مقربة من الثنائي، دون إعلان رسمي عن الانفصال حتى اللحظة.

طلاق مفاجئ؟!

وكشفت مصادر أن الطلاق وقع فعلاً في هدوء شديد ودون أية أزمات، بحسب قناة العربية.

زواج قبل عامين:

يشار إلى أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري كانا تزوجا قبل عامين، بالتحديد في أبريل عام 2020، واختارا أن يكون عقد القران في أجواء عائلية، لم يتغيب عنها سوى والد العروس، بسبب الأزمات التي وقعت بينه وبين ابنته.

وأصدر الثنائي وقتها بياناً أعلنا فيه زواجهما رسمياً، وعاشا تلك الفترة حياة هادئة، إلى أن أتت أنباء الطلاق وفاجأت الجميع.

مناسبات:

واعتاد أبو هشيمة وياسمين صبري على الظهور سويًا في مناسبات عديدة، إذ احتفلا بحلول العام الجديد 2022 سويًا، ونشرت “صبري” صورهما عبر حسابها الخاص بموقع “انستجرام”، وعلقت: “عام جديد سعيد”.

كما احتفلا بمرور عام على زواجهما في 17 إبريل 2021، وشاركت ياسمين صبري صورهما عبر حسابها الخاص بموقع “تويتر”، وعلقت: “أول عام سعيد يا حبيبي”.

واعتادا الظهور عبر قضائهما الأوقات سويًا، حيث نشرت ياسمين صبري في 9 يوليو 2021، صوراً جمعتهما سويًا أثناء قضاء نزهة على متن يخت في عرض البحر.

وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول انفصالهما عام2020، خرجا لينفيا الشائعة، ونشرت صبري عبر حسابها الخاص بموقع “انستجرام”، وعلقت بإيموشن قلب، ورد “أبو هشيمة”: “أحبك”.