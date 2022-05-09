كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول عن خليفته في تدريب الريدز خلال الفترة المقبلة.

مدرب ليفربول يعلق

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستون فيلا قال كلوب: ” قد يكون ستيفن جيرارد خليفتي في تدريب الفريق، ولكنني لا أحبذ الحديث عن هذا الأمر، هذا قرار يخص النادي”.

وتابع: ” أنا أركز في عملي وفيرمينيو تدرب بالأمس، وسنحدد حالته إذا كان جاهزًا لخوض المباراة أم لا “.

ويستعد الريدز لمواجهة أستون فيلا غدًا في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد مانشستر سيتي حاليًّا في الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 83 نقطة، تشيلسي ثالثًا برصيد 67 نقطة، آرسنال رابعًا برصيد 66 نقطة، توتنهام هوتسبير خامسًا برصيد 62 نقطة.

مانشستر يونايتد سادسًا برصيد 58 نقطة، وست هام يونايتد سابعًا برصيد 55 نقطة، وولفرهامبتون ثامنًا برصيد 50 نقطة، برايتون تاسعًا برصيد 47 نقطة، كريستال بالاس عاشرًا برصيد 44 نقطة، أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.

برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة، ونيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، ليستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة، بيرنلي في المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة.

واتفورد في المركز التاسع عشر “قبل الأخير” برصيد 22 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، نوريتش سيتي في المركز العشرين والأخير برصيد 21 نقطة.