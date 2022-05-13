قال مقدم فقرة تقويم على قناة العربية د. خالد الزعاق إنه تبقى 13 يومًا على مربعانية القيظ فيما تبقى 32 يومًا على أطول يوم في السنة.

بقي : 13 يوم على مربعانية القيظ 32 يوم على أطول يوم في السنة 40 يوم على الجوزاء (لاطلعت الجوزاء فامل الحوزاء) 66 يوم على المرزم (لاطلع المرزم فامل المحزم) 90 يوم على سهيل (لاطلع سهيل يبرد آخر الليل) pic.twitter.com/reDmWDrLS2

وأضاف الزعاق أنه تبقى 40 يومًا على موسم الجوزاء، مشيرًا إلى قول الأولين (لاطلعت الجوزاء فامل الحوزاء). وأضاف أنه تبقى 66 يومًا على المرزم، مستذكرًا مقولة الأولين (لاطلع المرزم فامل المحزم).

وأشار إلى أنه تبقى 90 يومًا على طلوع سهيل حيث يبرد الطقس في آخر الليل بحسب قول الأولين (لاطلع سهيل يبرد آخر الليل).

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.