أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر إدارة المدينة الرئيسي وفروعها في كل من الرياض، وبقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة:

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الشؤون الحكومية (الرياض).

– مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي (الرياض).

– محلل أول جذب الاستثمار الصناعي (الرياض).

– قائد مكافحة الحرائق (بقيق).

– أخصائي تطوير الأعمال (بقيق).

– مدير مالي (بقيق).

– مدير منشأة (بقيق).

– أخصائي المحاسبة (عدد وظيفتين/ بقيق).

– أخصائي المشتريات (بقيق).

– مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي (بقيق).

– أخصائي جذب الاستثمار الصناعي (بقيق).

– أخصائي إدارة الإيجارات (بقيق).

– أخصائي عمليات مكافحة الحرائق (بقيق).

– أخصائي عقود (بقيق).

– مستشار قانوني أول (بقيق).

– منسق الأمن (بقيق).

طريقة التقديم على وظائف سبارك:

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)