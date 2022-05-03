حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، نتيجة طيبة مساء أمس الجمعة بفوزه على جاره الشباب برباعية لهدفين بالجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، معززًا حظوظه في التتويج باللقب.
ونجح العالمي في انتزاع المركز الثاني مؤقتًا من نادي الهلال، قبل مباراته مساء اليوم أمام نادي ضمك.
3 سيناريوهات أمام النصر
ويحتاج العالمي للفوز بـ دوري المحترفين أولًا للفوز في الـ4 مباريات المتبقية له في دوري المحترفين أمام كل من ” الرائد والأهلي والحزم والفتح”.
ثانيًا .. خسارة الاتحاد في مبارياته الـ4 المتبقية.
ثالثًا .. خسارة الهلال لـ مباراتين من أصل 6 متبقية له في الدوري.
جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 51 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 49 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة.
وفي المركز السادس يتواجد نادي الفيحاء برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الفيصلي تاسعًا والأهلي عاشرًا برصيد 29 نقطة لكل فريق.
الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، الاتفاق في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.
اترك تعليقاً