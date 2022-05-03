حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، نتيجة طيبة مساء أمس الجمعة بفوزه على جاره الشباب برباعية لهدفين بالجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، معززًا حظوظه في التتويج باللقب.

ونجح العالمي في انتزاع المركز الثاني مؤقتًا من نادي الهلال، قبل مباراته مساء اليوم أمام نادي ضمك.

3 سيناريوهات أمام النصر

ويحتاج العالمي للفوز بـ دوري المحترفين أولًا للفوز في الـ4 مباريات المتبقية له في دوري المحترفين أمام كل من ” الرائد والأهلي والحزم والفتح”.

ثانيًا .. خسارة الاتحاد في مبارياته الـ4 المتبقية.

ثالثًا .. خسارة الهلال لـ مباراتين من أصل 6 متبقية له في الدوري.

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 51 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 49 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة.