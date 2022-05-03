أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها بشأن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان أبرزها عقوبات نادي النصر.

لجنة الانضباط تُعاقب النصر:

وألزمت لجنة الانضباط، نادي النصر بدفع غرامة مالية تُقدر بـ17 ألف و500 ريال، لتأخر لاعبي الفريق في التواجد بممر اللاعبين، ما أدى إلى تأخر بداية مباراته ضد الشباب، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

وغرمت اللجنة، مترجم نادي النصر، مكرم المنصوري 20 ألف ريال، وإيقافه لمدة مباراتين في جميع المواجهة الرسمية، لقيامه بالاعتداء على إداري الشباب، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما ألزمت نجم نادي النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لدخوله إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالأصفر، وهو غير مسجل بقائمة فريقه لمباراة الشباب.

تغريم التعاون والفيحاء:

وتم تغريم مدلك نادي الفيحاء، بونديشي ألكساندر فلا 20 ألف ريال، بعد دخوله إلى أرضية الملعب بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الهلال.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي التعاون 10 آلاف ريال؛ لتأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في التواجد بممر اللاعبين، ما أدى إلى تأخر بداية مباراته ضد الاتفاق، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.