أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن هناك ثلاثة متطلبات لإصدار شهادة الملكية لإقتناء الكائنات إلكترونيًا عبر منصة فطري.
متطلبات إصدار شهادة الملكية:
واستعرض المركز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، متطلبات إصدار شهادة الملكية وهي كالتالي:
1 – إرفاق الوثائق المطلوبة.
2 – سداد رسوم الطلب عن طريق خدمة سداد.
3 – تعبئة وإرسال بيانات نموذج الطلب بالشكل الصحيح مع الإلتزام بالأنظمة والاتفاقات ذات العلاقة.
رابط التقديم:
ويمكن التقدم لأصدار الشهادة من خلال الرابط التالي: هنا.
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