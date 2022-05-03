أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن هناك ثلاثة متطلبات لإصدار شهادة الملكية لإقتناء الكائنات إلكترونيًا عبر منصة فطري.

متطلبات إصدار شهادة الملكية:

واستعرض المركز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، متطلبات إصدار شهادة الملكية وهي كالتالي:

1 – إرفاق الوثائق المطلوبة.

2 – سداد رسوم الطلب عن طريق خدمة سداد.

3 – تعبئة وإرسال بيانات نموذج الطلب بالشكل الصحيح مع الإلتزام بالأنظمة والاتفاقات ذات العلاقة.

رابط التقديم:

ويمكن التقدم لأصدار الشهادة من خلال الرابط التالي: هنا.