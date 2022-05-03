تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على تهيئة الأجواء المناسبة للفريق الكروي الأول، من أجل الفوز بالمباراة التي تُعتبر مباراة الموسم، وهي مواجهة نادي الهلال في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنتشر الروح الإيجابية والتفاؤلية في صفوف المعسكر الاتحادي بعد إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات وعودة أحمد حجازي للتدريبات الجماعية بجانب الإبقاء على أسعار تذاكر مواجهة الهلال لضمان حضور جماهير الاتحاد بكثافة كبيرة.

فهد المولد كان ذكر في تصريحات صحفية أنه متفائل بعد عقد جلسة استماع أمس الأربعاء مؤكدًا حسن نيته وأنه لم يتعمد تناول المنشطات، كذلك مثل خبر عودة حجازي الطمأنينة لجماهير الاتحاد بعد استقبال شباك الفريق 4 أهداف في مباراة الفتح بالجولة الـ26.

المفاجأة الثالثة تتمثل في طمأنة أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد بأن أسعار تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد لن تزيد حرصًا على ضمان أكبر عدد من الحضور الجماهيري في كلاسيكو الكرة السعودية الذي يُقام الأحد المقبل في الجوهرة المشعة بجدة.

مواجهة قوية بين نادي الاتحاد ومنافسه الهلال

ويتبقى لناديي الاتحاد والهلال، 3 مباريات فقط، بخلاف المواجهة المباشرة بينهما، يوم الأحد القادم، والتي قد تحدد هوية البطل، في الموسم الحالي.

فوز نادي الاتحاد يضمن له الاستمرار في الصدارة

ويحتاج الزعيم الهلالي للفوز على العميد الاتحادي، في الجولة المقبلة؛ من أجل مواصلة الحفاظ على حلم التتويج، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أما الاتحاد ، فيجب عليه الفوز على الهلال، بفارق هدفين؛ من أجل التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بغض النظر عن نتائج الجولات الثلاث الأخيرة.

وفي حال اتسع الفارق لـ 9 نقاط بين الفريقين، وفاز الهلال في آخر 3 جولات سيكون معدل النقاط متساويًا بين الفريقين لكن سيتم الاتجاه إلى النتيجة في المواجهات المباشرة، ففاز الهلال ذهابًا بفارق هدف، وفي حال فاز العميد بفارق هدفين فسيحسم لقب الدوري.