حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء العديد من المكاسب بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

الفيحاء بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين

ولعب الفيحاء ضد الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتقدم الزعيم أولًا عن طريق سالم الدوسري، وأدرك رامون لوبيز التعادل في الشوط الثاني.

وامتدت المباراة النهائية إلى الأشواط الإضافية، لتنتهي بالتعادل أيضًا، ليتم لعب ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفريق الفيحاوي بنتيجة 3/1.

مكاسب بعد التتويج باللقب

وأصبح الفيحاء أول فريق ينجح في الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، ويحقق بطولة رسمية في الموسم ذاته في تاريخ السعودية، كما ضمن المشاركة في النسخة الجديدة من كأس السوبر بالنظام الحديث من 4 فرق.

وسيتاح للفريق الفيحاوي المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، إذ نجح في التأهل لمرحلة الملحق، بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.