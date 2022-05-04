تتجه الأنظار إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، لمتابعة مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي بطولة كأس الملك.

كأس الملك في ملعب الجوهرة

وتُعد هذه المرة السادسة التي يُقام فيها نهائي كأس الملك على ملعب الجوهرة المشعة، منذ افتتاحه في الأول من مايو عام 2014، حيث استضاف نسخ 2014، 2015، 2016، 2017 و2018.

وتوج الشباب بأول نسخة من كأس الملك على ملعب الجوهرة المشعة، حينما فاز على الأهلي بثلاثية دون رد في نسخة 2014، وفاز الراقي باللقب في العام التالي، بعد تفوقه على النصر بنتيجة 2/ 1.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب مرتين متتاليين بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6، والأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتوج الاتحاد بنسخة 2018 بعد فوزه على الفيصلي بنتيجة 3/1.

الفيحاء والهلال يحلمان باللقب

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما يأمل الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز في التتويج بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه.