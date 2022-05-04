انتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة محمد العبدلي، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الباطن.

التعاون يتجاوز الباطن:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الباطن بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز سكري القصيم بهدف دون رد.

ورفعت كتيبة محمد العبدلي رصيدها إلى 29 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ15 برصيد 26 نقطة.

التعاون يستعيد الانتصارات مع العبدلي:

ويُعد هذا الفوز هو الأول الذي يُحققه محمد العبدلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق أن قاد الاتحاد في مباراتين، والتعاون في لقاء، وخسرهم جميعًا.

ونجح العبدلي في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحقيق الفوز الأول منذ 90 يومًا، حيث يعود آخر فوز له أمام الرائد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ20، يوم 12 فبراير.

وخاض سكري القصيم 6 مباريات بعد ذلك، تعادل 5 مرات أمام؛ الاتحاد، الطائي، الفتح، الفيصلي وأبها، وخسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق برباعية في الجولة الماضية.

وتمكن التعاون صاحب أضعف خط دفاع في الدوري هذا الموسم، من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى منذ مواجهة الباطن في الجولة الـ20، ويُعد هذا الفوز هو الرابع ليفض الشراكة مع الباطن صاحب الثلاثة انتصارات.