ينافس نادي الهلال بقوة وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز على الفوز بلقبي كأس الملك ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الأسبوع المقبل.

4 أيام مهمة لـ الهلال

وبنهاية الأسبوع الحالي، سيخوض الزعيم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء يوم الخميس 19 مايو ثم بعدها بـ 4 أيام يواجه نادي الاتحاد في منافسة شرسة على لقب دوري المحترفين.

إذا فاز الزعيم على الفيحاء فسوف يضمن لقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، وإذا فاز على الاتحاد فسوف يضمن المنافسة على لقب الدوري حتى الرمق الأخير، ومن ثم الفوز به في حال تعثر الاتحاد.

يذكر أن الزعيم يسعى بقيادة دياز للفوز بلقب كأس الملك والدوري ومن ثم الفوز بـ السوبر السعودي في نظامه الجديد بالموسم المقبل.