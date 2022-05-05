أجاب الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على سؤال بشأن برودة الأطراف لدى مرضى القلب وأصحاب الجلطات.

ليست طبيعية:

وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن برودة الأطراف ليست طبيعية، وفي هذه الحالة، لها أسباب تشمل تأثير الأدوية، وتضيق الشرايين، وهبوط الضغط، وضعف القلب الشديد، وضعف الغدة الدرقية.

الخفقان والقلق:

وفي وقت سابق، أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن الخفقان والقلق مرتبطان ببعضهما البعض، وكل منهما يزيد الآخر ويثيره.

وأوضح النمر أن الخفقان يثير الخوف والقلق، فيما يسبب القلق الخفقان، مضيفًا أن مهمة الطبيب أن يميز بين المُسبب والنتيجة.

وحذر النمر من أن الخوف من المرض قد يكون أشد على المريض “الذي يعاني القلق” من مرضه الأصلي الذي يعاني منه.