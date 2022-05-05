حددت صحيفة التليغراف البريطانية 5 أشياء يدل امتلاكك لها على أنك من الطبقة العليا، لاسيما إذا استمرت معك حتى عام 2022، فمن الأحذية التي يقتنيها الأمير تشارلز إلى الخواتم الرجالي، إليك أبرز تلك الأشياء.

1- الأحذية الرسمية:

عندما يتعلق الأمر بالأحذية الرسمية، كانت الطبقات العليا ترتدي الأحذية رقيقة النعل، الأنيقة الغرز، لكن الآن تميل طبقات النخبة إلى ارتداء النعال السوداء المخملية المطرزة، ومن أبرز المتاجر التي تبيعها متجر Crockett & Jones.

2- المونوجرام:

المونوجرام عبارة عن تطريز الأحرف الأولى من شيء ما، سواء شركة أو علامة تجارية أو اسم الفرد، وقد باتت أمرًا عصريًّا بين طبقات النخبة، لكنها لا تكون بشكل كبير وملفت، بل تكون صغيرة وذات ألوان خفية لتضيف أناقة على الملبس.

3- المجوهرات الرجالي:

تُعد المجوهرات ذات الطابع الرجالي علامة من علامات الثراء، لكن تزداد قيمتها إذا كانت متوارثة، أو إذا كانت قديمة بشكل عام، على سبيل المثال، يرتدي الأمير تشارلز نفس خاتم الخاتم الذهبي على خنصره الأيسر منذ السبعينيات.

4- السترات المخملية:

بات الملوك والأمراء الآن يرتدون السترات المخملية، وهو القماش المفضل للمساء، فقد ارتدى الأمير ويليام بدلة سهرة مخملية زمرديّة وأخرى بالأزرق الداكن، بينما ارتدى الأمير إدوارد سترة مخملية من اللون الأحمر القاني.

5- حقيبة السفر:

يُطلق على حقيبة السفر اسم الإكسسوار الخفي للأثرياء، ومن أشهر العلامات المصنعة لها Globe-Trotter، وهي علامة تجارية بريطانية عمرها 125 عامًا استخدمها رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، وتستخدمها الملكة إليزابيث منذ شهر العسل في عام 1947.