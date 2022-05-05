يُنافس 5 فرق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

جولة الحسم في دوري يلو

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات جولة الحسم الأخيرة من الدرجة الأولى، يوم السبت عند الساعة التاسعة مساء، وتتنافس أندية الخليج، العدالة وهجر على التتويج باللقب، كما يطمح الوحدة والجبلين لتعثرهم أملًا في التأهل.

ويلعب نجران ضد الخليج على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويواجه جدة فريق العدالة على ملعب النادي الأهلي، ويستضيف الشعلة نظيره هجر، ويلعب الدرعية مع الوحدة، والساحل أمام الجبلين.

منافسة قوية بين 5 فرق

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج جدول ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة، بالتساوي مع العدالة الوصيف، حيث نجح كل منهما في الفوز 18 مرة، والتعادل 11 مرة، وخسرا 8 مرات.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يليه الوحدة برصيد 62 نقطة، فيما يقع الجبلين في المركز الخامس برصيد 61 نقطة.

أندية هبطت رسميًا

على الجانب الآخر، تأكد رسميًا هبوط 4 فرق، وهي؛ الدرعية، النهضة، الكوكب وبيشة، فيما تتنافس 5 أندية على البقاء في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، العين، جدة، الساحل، الشعلة والجيل.