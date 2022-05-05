اكتشفت الهند مرضًا فيروسيًا نادرًا أصاب العشرات من الأطفال، فيما عُرف باسم إنفلونزا الطماطم، وتعزز الولايات الهندية من احتياطاتها خوفًا من انتشار المرض في الأرجاء، فما هي وما أسبابها ومن الأكثر عرضة للإصابة؟

1- ما هي إنفلونزا الطماطم؟

بحسب صحيفة The Indian Express، فإن إنفلونزا الطماطم سُميت بهذا الاسم نظرًا لأن المرض يسبب بثرة حمراء.

2- أعراض الإصابة بـ إنفلونزا الطماطم

تشمل أعراض هذه الإنفلونزا: الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف، ووفقًا لعدة تقارير، يمكن أن تسبب أيضًا التعب وآلام المفاصل وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والإسهال والسعال والعطس وسيلان الأنف، وفي بعض الحالات، قد يغير أيضًا لون الساقين واليدين.

ولا يوجد دواء لها بعد، وغالبًا ما تختفي الأعراض مع مرور الوقت من تلقاء نفسها إذا تم تقديم رعاية داعمة.

3- من الأكثر عرضة للإصابة؟

يُعد الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لاسيما أولئك دون سن الخامسة.

4- ما هو العلاج؟

مثل حالات الإنفلونزا الأخرى، تعتبر هذه الإنفلونزا معدية أيضًا، وإذا أصيب شخص ما بها فيجب أن يبقى في عزلة، كما أنه من الضروري منع الأطفال من حك البثور، ويُنصح أيضًا باتباع النظافة المناسبة، وتعقيم الأواني والملابس والأشياء الأخرى التي يستخدمها الأشخاص المصابون لمنع انتشار المرض، ويساعد تناول السوائل أيضًا في مقاومة الجفاف.

5- عدد المرضى

أعلنت الهند حتى الآن اكتشاف إصابة 26 إصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم، وخاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، مع قابلية ازدياد العدد في الأيام المقبلة.