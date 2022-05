لم يبق سوى أيام قليلة على الموسم الرابع من سلسلة الفانتازيا والخيال Stranger Things، وقد انتظر المتابعون سنوات منذ انتهاء الموسم الثالث في 2019 ليروا ما سيحدث للأبطال.

وطالت مدة عرض الموسم الرابع بسبب ظروف جائحة كورونا التي أعاقت التصوير، وإليك بعض المعلومات عن الموسم الجديد لـ Stranger Things بحسب موقع CNET.

1- ما هو مسلسل Stranger Things؟

أسر مسلسل Stranger Things متابعيه عندما ظهر لأول مرة في عام 2016، وتدور أحداثه في بلدة هوكينز الصغيرة بولاية إنديانا في الثمانينيات، ويبدأ العرض باختفاء طفل يدعى ويل بايرز، وفي الوقت ذاته، فتح الباحثون في مختبر هوكينز الوطني بوابة للبعد البديل المخيف المعروف باسم Upside Down ويقومون بإجراء تجارب على مجموعة من الأطفال المميزين، أحدهم كانت إليفين والتي هربت وصادقت مجموعة من الأطفال في عمرها.

2- الموسم الرابع من المسلسل

بحسب موقع CNET فهو الأفضل حتى الآن، وأُثني على المؤلفين لتطوير الحبكة المخيفة والحفاظ على الشخصيات حيوية ومحبوبة كما كانوا دائمًا.

3- موعد طرح الموسم الجديد

سيتم إصدار الحلقات السبع الأولى من الموسم الرابع لـ Stranger Things على Netflix يوم الجمعة، 27 مايو، ثم ستصل حلقتان إضافيتان في 1 يوليو، مما يمنح المتابعين بضعة أيام للتفكير في الأحداث.

ويمتد الموسم لأكثر من ساعتين، فهو بمثابة عرض تليفزيوني بطول فيلم روائي طويل.

4- شخصيات جديدة

في عام 2021 كشف الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر عن أربع شخصيات جديدة للموسم المقبل، وغالبًا ما سيكونون من العالم السفلي المرعب The Upside Down، منهم أميبيث ماكنولتي بطلة مسلسل Anne with an E الشهير.

5- ماضي ومستقبل إليفين

أصدرت Netflix مقطعًا دعائيًا يركز على قصة إليفين، ومن المتوقع أن يفسر الموسم الجديد ماضيها ومستقبلها مع اختبار قواها الخارقة في التجارب الغريبة في الأسر.