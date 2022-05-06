شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من اللاعبين، إلا أن هناك 6 نجوم لم يغيبوا عن أي مباراة بعد مرور 27 جولة.

لاعبين لم يغيبوا عن مواجهات هذا الموسم

وشارك 3 لاعبين بشكل أساسي في جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ النيجيري أودين إيغالو “الشباب والهلال”، البرازيلي رومارينيو “الاتحاد”، وفواز الصقور “الشباب”.

على الجانب الآخر، شارك 3 لاعبين في جميع مباريات هذا الموسم، ولكن ليس بشكل أساسي، وهم؛ سلطان الفرحان “الرائد”، لياندر تاوامبا “التعاون، حيث شاركا كبدلاء مرة واحدة، وبرونو هنريكي، بعدما لعب كبديل 10 مرات.

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ28

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ28، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال.

وجاء النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، ثم ضمك بـ43 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، ثم الطائي بـ31 نقطة.

وحل النادي الأهلي عاشرًا برصيد 30 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق والرائد، ثم التعاون بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي، يليه الباطن بـ26 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.