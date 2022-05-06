تترقب الجماهير نهائي كأس الملك اليوم بين فريقي الهلال والفيحاء، المقرر إقامته على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الهلال والفيحاء يطمحان بالتتويج

ويطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تفوقه، والتتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه، فيما يأمل الفيحاء لتكليل مجهوده المميز هذا الموسم، وحصد البطولة لأول مرة.

ملاعب استضافت نهائي كأس الملك

ونجحت 9 فرق في التتويج بـ46 لقبًا من بطولة كأس الملك، وهي؛ الأهلي، الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الوحدة، الاتفاق، التعاون والفيصلي، وأُقيمت على 6 ملاعب في الرياض وجدة.

وفي جدة، احتضن ملعب الصبان نهائي كأس الملك أعوام 1957، 1958، 1959 و1960، وملعب عبدالله الفيصل في 1988، 1989، 2010 و2011، بجانب ملعب الجوهرة المشعة من 2013 وحتى عام 2017.

وفي الرياض، استضاف ملعب الصائغ البطولة بشكل متتالٍ من 1961 وحتى 1986، فيما احتضن ملعب الملز المباراة النهائي خلال الفترة من 1969 وحتى 1986، وأُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في 1987، 2007، 2008، 2009، 2012، 2018، 2019 و2020.