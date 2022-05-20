قالت دراسة من مؤسسة BMC Nutrition، المهتمة بالتغذية والصحة، إن نمط تناول الوجبات الخفيفة لدى الطلاب في الجامعات السعودية أمر لم يتم دراسته من قبل.

وأضافت: أنماط الوجبات الخفيفة التي تتضمن غالبًا كميات عالية من السكر والدهون المشبعة والأطعمة المصنعة، لم يتم فحصها بشكل شامل بين طلاب جامعات المملكة من قبل، وهدفنا في دراستنا هو التحقيق في أنماط تناول الوجبات الخفيفة بين طلاب الجامعات السعوديين وتقييم البيانات الاجتماعية الديموغرافية التي تؤثر على الالتزام بأنماط الوجبات الخفيفة.

وكان وقت الدراسة في الفترة بين يناير ومارس 2021، في جدة، وتم إجراء استطلاع عبر الإنترنت مع 662 طالبًا جامعيًا من الجامعات السعودية، وتضمن المسح أسئلة اجتماعية ديمغرافية واستبيانًا قصيرًا عن استهلاك الأطعمة الخفيفة الشائعة.

نتيجة الدراسة

وجاءت نتيجة الدراسة لتوضح أن 64.5% من وجبات طلاب الجامعات السعودية غير صحية، وأنهم يعتمدون بشكل مكثف على الوجبات الخفيفة، وكان هناك 7 أنماط لتناول الطلاب لتلك النوعية من الوجبات.

1- طلاب الجامعات السعودية في سنواتهم الأكاديمية الأولى، حصلوا على درجة أعلى من حيث استهلاك الوجبات الخفيفة والسريعة.

2- الطلاب الأكبر سنًا كانت لديهم أنماط أكثر صحة من أقرانهم.

3- لوحظ أنه كلما ارتفع دخل الطالب ومكانته الاجتماعية التزم بنمط حياة أكثر صحة مقارنة بالطلاب ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط.​

4- هناك علاقة طردية بين النشاط البدني والوجبات الخفيفة، فكلما زاد مقدار النشاط البدني عند الطلاب قل استهلاكهم للوجبات الخفيفة، والعكس صحيح.

5- الطلاب الذكور وذوو النشاط البدني المرتفع يفضلون الإكثار من السوائل على تناول الوجبات الخفيفة.

6- يتناول بعض الذكور منتجات الألبان كوجبات خفيفة أكثر من قرنائهم من الإناث.

7- في المجمل، اُعتبرت معظم أنماط الوجبات الخفيفة التي تم تحديدها بين المشاركين في الدراسة غير صحية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك عوامل تسهم في استهلاك المزيد من الوجبات السريعة مثل قلة النشاط البدني ودخل الطالب المنخفض.

أهمية الدراسة على الجامعات السعودية

تُعد هذه النتائج مفيدة مستقبليًا إذا ما تم وضعها في الاعتبار لتطوير برامج التثقيف الغذائي التي تعزز الصحة، من خلال الالتزام بخيارات الوجبات الخفيفة الصحية في هذه الفئة العمرية الحرجة، حيث تعتبر زيادة الوزن في عمر الشباب عامل خطر كبير للسمنة، وتعزيز عادات الأكل الصحية هو أمر بالغ الأهمية لهذه الفئة، حيث سيستمرون في هذه السلوكيات في المستقبل.

وأكدت الدراسة على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج والتحقيق في أنماط الوجبات الخفيفة بين الفئات العمرية الأخرى في السعودية.

ويُذكر أن نمط الحياة الخامل والإكثار من الوجبات الخفيفة والسريعة يؤديان إلى زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض السمنة ومرض السكري من النوع 2.

أكثر الأطعمة المستهلكة بين طلاب الجامعات السعودية

1- الفاكهة والخضراوات (بمعدل 3 أصناف في الأسبوع) بما في ذلك عصائر الفاكهة والفواكه والخضراوات.

2- المشروبات المحتوية على الكافيين (3 عناصر) بما في ذلك مشروبات الطاقة والقهوة والشاي.

3- المشروبات المحلاة كثيفة الطاقة (2 عناصر) بما في ذلك مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

4- الحلويات (5 عناصر) بما في ذلك ألواح حلوى الشوكولاتة والبسكويت والمعجنات والحلوى والآيس كريم.

5- منتجات الألبان (6 عناصر) بما في ذلك الحليب وبدائل الحليب البديلة ومشروبات الحليب بالشوكولاتة والزبادي اليوناني والزبادي العادي والجبن.

6- الحبوب (4 عناصر) بما في ذلك الحبوب والسندويشات والمعكرونة.

7- الوجبات السريعة (4 عناصر) بما في ذلك البرغر والبطاطا والسجق والبيتزا.

8- منتجات رقائق البطاطا.