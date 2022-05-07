تعقد موقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادله ضد أبها في الجولة الـ27.

فرص الأهلي للبقاء

ويحتاج الراقي لتحقيق 7 نقاط من أصل 9 نقاط متاحين، من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

ويتبقى لفريق الأهلي 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام النصر والشباب خارج أرضه، فيما يلعب في ملعبه ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 12 مرة، فيما خسر 9 مواجهات.

مواجهة صعبة ضد النصر

وينتظر الراقي مواجهة صعبة ضد النصر، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى العالمي لمواصلة انتصاراته وتعزيز تواجده بالمركز الثالث.