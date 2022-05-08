يتنافس الهلال والاتحاد بكل قوة، خلال مباراتي اليوم أمام أبها والطائي على الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الهلال فريق أبها، والاتحاد يلاقي الطائي، في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعبو الهلال والاتحاد المهددون بالإيقاف

ويخشى 8 لاعبين من فريقي الاتحاد والهلال، خطر الإيقاف عن منافسات الجولة 29، وقبل الأخيرة، من مسابقة الدوري السعودي، والتي تقام بعد فترة التوقف خلال شهر يونيو المقبل، في حال تلقوا بطاقة صفراء في مباراتي الطائي وأبها.

ويخشى الاتحاد من فقدان ” عمر هوساوي، حمدالله، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، أندري فيليبي”.

بينما يخشى الهلال غياب سعود عبدالحميد وكويلار وعلي البليهي.

وسوف تعود مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 18 يونيو المقبل، بانطلاق الجولة التاسعة والعشرين، وقبل الأخيرة، من المسابقة.