تحتفل الأسر الأمريكية بيوم الذكرى في آخر يوم اثنين من شهر مايو، وذلك لتكريم الجنود الأمريكان الذين قتلوا في ساحات المعارك، وفي هذه العطلة جرت العادة بأن يقوم المواطنون بالشواء، أما في هذا العام فقد ارتفعت أسعار اللحوم والدجاج إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة.

وقد صُدم المتسوقون أثناء رؤية الملصقات خلال التسوق في المتاجر هذا الأسبوع، حيث بلغ التضخم مستويات عليا، وارتفعت أسعار كل المنتجات تقريبًا.

وكشفت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن متوسط ​​تكلفة لحم البقر المفروم وصدور الدجاج زاد بأكثر من 20% بين إبريل 2021 ونفس الفترة في 2022، كما زاد سعر البرجر والنقانق وشرائح الجبن والطماطم والخس.

ويغذي الوباء وزيادة معدل التضخم والصراع الدولي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقد شهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية في أسعار المواد الغذائية منذ 41 عامًا بين أبريل 2021 و2022.

وقفزت أسعار البقالة بنسبة 10.8% لهذا العام، ولا يقتصر الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية على اللحوم والمنتجات الطازجة، حيث أفاد محللو CNN بأن أسعار اللحوم المجمدة ارتفعت بنسبة 15.7%، كما ارتفعت الأغذية المجمدة بشكل عام إلى 24.4%، وزادت المشروبات الغازية مثل الصودا بنسبة 13.9%، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة الغاز اللازم لإشعال معظم الشوايات.

وهذا يعني أن المواطن الأمريكي العادي قد ينفق أكثر من 76 دولارًا زيادة على أسعار العام الماضي، وفقًا لما قرره محللو DailyMail.

البيتزا بديل الأسر الأمريكية للحوم:

ونظرًا لأن المستهلكين يقابلون ارتفاع الأسعار في متجر البقالة، اقترح بعضهم التفكير في خيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة مثل طلب البيتزا.

وقال مايكل نيبفو، كبير المحللين في بلومبرغ: البيئة التضخمية بدأت تلقي بظلالها، فبدلًا من شريحة لحم أو دجاج والتي باتت الأسر الأمريكية لا تستطيع شراءها بسهولة، بدأوا يتجهون إلى المعكرونة أو البيتزا.

ارتفاع أسعار الغاز:

وارتفعت أسعار الغاز الأمريكية مرة أخرى إلى مستويات قياسية يوم الأحد، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.61 دولار للجالون، وهذا الرقم أعلى بنسبة تزيد على 50% من تكلفة الغالون العام الماضي.

ويتوقع الخبراء أن سعر الجالون من المرجح أن يتجاوز 6 دولارات بحلول نهاية الصيف.