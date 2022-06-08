تواجه شركت آبل مشكلة بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي، على التصويت على فرض شاحن سلكي موحّد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف العام.

وتعارض شركة آبل هذا المقترح بشكل صريح، منذ بداية مناقشته، معتبرة أنه يعيق الابتكار، ويتسبب في تراكم كومات من النفايات الإلكترونية في العالم.

توحيد شاحن الأجهزة الإلكترونية

وأصدر البرلمان الأوروبي، مساء أمس الثلاثاء، بيانًا أشار فيه إلى أن المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأضاف: “الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وسماعات الأذن، والخوذ والكاميرات الرقمية، ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك، ينبغي أن تكون مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ (يو إس بي) من النوع تايب سي، بغض النظر عن الشركة المصنّعة”.

موافقة مسبقة

ولا يعتبر بيان الاتحاد الأوروبي الصادر أمس هو الأول من نوعه في نقاش هذا المقترح، ففي أبريل الماضي، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار سن تشريعات جديدة خاصة بإلزام جميع الشركات مُصنعة أجهزة إلكترونيات المستهلكين، وبينها شركة أبل، باستخدام مخرج شحن من نوع USB-C.

كما صوتت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك لصالح مشروع القانون الجديد، بإجمالي موافقة 43 صوتاً مقابل صوتين اثنين فقط، معتبرة أن تطبيق مثل هذا القانون سيقلل من النفايات الإلكترونية، ويعالج استدامة المنتج، ويجعل استخدام الأجهزة المختلفة أكثر ملاءمة.