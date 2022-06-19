شهد البيت الأبيض فضيحة سياسية كبرى عام 1968 وهي المعروفة باسم فضيحة ووترغيت، وكان بطلها الرئيس ريتشارد نيكسون الذي فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي همفري، وحين رغبته في الفوز بالولاية الثانية لم يجد أمامه بدًا من التجسس على مكتب منافسه في مبنى ووترغيت.

وتمكن البيت الأبيض حينها من تسجيل 64 مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة استقال على إثرها نيكسون وتمت محاكمته.

وعلى ما يبدو أن البيت الأبيض على أعتاب فضيحة أخرى، بطلها هذه المرة الرئيس الحالي جو بايدن، لكنها هذه المرة ليست سياسية فقط بل أخلاقية أيضًا، وترتبط بابنته ارتباطًا وثيقًا وبابنه أيضًا.

هانتر بايدن

لاحت قصة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، في الأفق منذ نحو عامين، وذلك إثر تسرب بيانات اللاب توب الخاص به للصحافة، والذي ضم معلومات حول إدمانه الهائل للمخدرات والعلاقات غير الشرعية واستغلاله لمنصب والده الذي كان نائبًا للرئيس باراك أوباما في صفقات مشبوهة وفساد مالي يتعلق بتعاملات تجارية مع الصين وأوكرانيا جلبت له ربحًا يُقدر بـ 11 مليون دولار، أضف إلى ذلك خضوعه لتحقيق فيدرالي بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الضرائب وغسيل الأموال منذ عام 2018.

طفولة صنعتها مأساة

قالت شبكة الـ BBC تحت عنوان طفولة صنعتها مأساة، أن هانتر كان عمره عامين فقط عندما اصطدمت شاحنة بسيارة العائلة وقتلت والدته وشقيقته نعومي، وتسبب الحادث في كسر في جمجمته.

وفي سن المراهقة بدأ بمعاقرة الخمر واتجه إلى طريق الإدمان من خلال الكوكايين، لكنه دخل لمصحة تأهيل، وعندما انضم إلى البحرية الأمريكية، خرج بفضيحة الإدمان مرة أخرى.

ووفقًا لصحيفة New Yorker، وصل إدمان هانتر إلى ذروته بعد وفاة شقيقه بو من سرطان الدماغ في عام 2015، فقد كانا بمثابة روح واحد في جسدين، وبالتالي كانت وفاته أمرًا شاقًا عليه.

كان هانتر في ذلك الوقت متزوجًا ولديه 3 أبناء لكنه خان زوجته بإقامة علاقات غير شرعية نتج عنها ابنة أخرى، ورفض الاعتراف بها رغم أن والدتها أثبتت عن طريق الـDNA أنه والدها البيولوجي.

آشلي بايدن

في الأيام الماضية، ظهرت قصة جديدة عن آشلي بايدن ابنة الرئيس الحالي، وتسببت تلك القصة في انتقاده انتقادًا شديدًا، حيث وُجد في مذكراتها أن أباها كان السبب في اتجاهها إلى حياة منحرفة.

تعود القصة إلى أن إيمي هاريس المالكة للمنزل التي كانت تقيم فيه آشلي، وجدت مذكراتها ملقاة تحت الفراش، وفي البداية ظنت أنه أمر غير مهم، حتى قرأت منه سطورًا استنتجت أنه مذكرات ابنة الرئيس.

وقامت السيدة برفعه على الإنترنت لبيعه حتى يدر لها مالًا، وبعد أن اشتراه أحدهم سربه إلى الصحافة وكان أول من تناول هذه القصة إعلامي أحد أشهر مقدمي البرامج في الولايات المتحدة، تاكر كارلسون، مذيع قناة فوكس نيوز، وهذا يعني أن قصة المذكرات ليست من تأليف الصحافة الصفراء وليست خيالية.

وأوضح كارلسون أن المذكرات تتضمن ما يمكن وصفه بأنه تحرش بالأطفال من قِبل جو بايدن، حيث قام بفعل غير لائق مع ابنته آشلي.

أثار ذلك انتقادات جمة للرئيس الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحد المستخدمين: كم منكم يتذكر جميع مقاطع الفيديو لبايدن وهو يلامس فتيات صغيرات وجميعها تم إزالتها من الويب؟، وقال آخر: إذا شعرت ابنته بأنها مضطرة لكتابة هذا في مذكراتها، فأنا متأكد من أنه فعل ذلك، وهذا يبرر لماذا لجأت إلى المخدرات، وليس صدفة أن كلا الشقيقين اتجها إلى ذلك الطريق المدمر.