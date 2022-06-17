قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الشعب الأمريكي مُحبط، ومعنوياته منخفضة للغاية، وذلك وسط ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وقبل ذلك كانت هناك تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات في مقابلة استغرقت 30 دقيقة مع أسوشيتد برس، وذلك بعد أيام من إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%، وسط أسبوع متقلب في وول ستريت.

وقال بايدن خلال المقابلة إن ادعاء الجمهوريين بأنه هو سبب التضخم أمر غريب للغاية، وكان قد قال المشرعون الجمهوريون بأن خطة المساعدات بشأن كوفيد-19 التي قام بها العام الماضي، كانت مسؤولة بالكامل عن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عامًا.

أما بالنسبة لمعنويات الشعب الأمريكي فقد قال: الناس محبطون حقًا ومعنوياتهم منخفضة، وهم بحاجة إلى مزيد من العلاج النفسي، حيث ارتفعت الحاجة إلى العناية أكثر بالصحة العقلية في أمريكا؛ لأن الناس يرون كل شيء حاليًا محبطًا، ويضيقون الحياة على أنفسهم بسبب ارتفاع الأسعار.

وضع الولايات المتحدة حاليًا

وقال بايدن في المقابلة أيضًا: أنا على ثقة من أننا في وضع أفضل من أي بلد في العالم، هذا ليس مبالغة، هذه حقيقة، مضيفًا أنه تم اليوم توقيع تشريع جديد يساعد في التعامل مع الزيادات القياسية في الأسعار، وذلك من خلال خفض التضخم، على الأقل بشكل هامشي.