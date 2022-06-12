أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن منصة أبشر تُمكن المستخدمين من المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني وشرائها إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

تمكّن منصة ⁧#أبشر⁩ المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور. تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/ej2J0g5Kzf — المرور السعودي (@eMoroor) June 12, 2022

آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات

ونشرت إدارة المرور، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع “تويتر”، يوضح آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني.

1- الدخول لمنصة أبشر

2- الضغط على أيقونة خدماتي

3- اختيار المرور

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

5- اختيار نوع لوحات المركبات

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها

طرح المزاد اليوم

وينطلق مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ومن المقرر أن يستمر مزاد اللوحات الإلكتروني حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري.