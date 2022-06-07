أوضح نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، المهندس ناصر الشيحة، آلية تقييم التعويضات عن الأراضي والمباني التي تمت إزالتها في محافظة جدة.

نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: هناك اختلاف في قيمة التعويضات بحسب إذا كان العقار تجاري أو سكني#عشوائيات_جدة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fwvDY0QVXG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2022

الأحياء العشوائية:

وأكد الشيحة، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الأحياء العشوائية التي أزيلت في جدة عوملت مثل أي منطقة أخرى في مختلف مناطق المملكة، وكان هناك استثناء من المقام الكريم، لأنها أحياء عشوائية وربما لا يتوفر لها إمكانية للتقييم، وجاءت الاستثناءات الكريمة لصالح المواطن ولسرعة الإنجاز.

صرف التعويضات:

وتابع أنه عادة يتم تقسيم العقار إلى الأرض والمباني، الأرض لها قسمان: سكنية وتجارية، أما المباني فتنقسم لعدة أقسام: المسلح والشعبي المسلح وشعبي وهنجر، وبالتالي فالتقييم يتم على الأرض والمباني، موضحًا أن الهيئة مستمرة في دفع التعويضات، وتحث المواطنين على استكمال المستندات لسرعة صرف تعويضاتهم من الآن إلى آخر مواطن يستحق التعويض.