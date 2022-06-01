أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي أن رئيس مجلس إدارة العالمي، مسلي آل معمر يسعى لتجهيز الفريق الأول جيدًا.

آل معمر يجهز الفريق للموسم المقبل

وقال سعود الصرامي: “مجهود “يومي” كبير يبذله أستاذنا العزيز مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر لترتيب أوضاع فريق كرة القدم استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل ما يحتاجه أبو عبدالله دعم أبناء النادي حتى يكتمل النجاح والتوفيق دائمًا “بيد الله” كل الدعوات الصادقة والمخلصة للنصر بالنجاح”.

النصر هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الحزم في ملعبه، فيما يستضيف الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.