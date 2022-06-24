ظهرت اليوم بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول إنتاج iPhone 14 القادم من أبل، وذلك بخصوص البطارية، لكن ليس لجميع الفئات.

وأظهرت لقطات شاشة من موقع Baidu إلى بعض التغييرات المفاجئة في iPhone 14 Pro وiPhone، حيث سيحصلان على ترقية ملحوظة للبطارية لتكون أكبر حجمًا، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تقل سعة بطارية iPhone 14 Pro Max.

تفاصيل بطاريات آيفون 14:

وأوضحت اللقطات من Baidu جميع أحجام البطاريات لتشكيلة آيفون 14 القادمة من أبل بالتفصيل وهي كالتالي:

تأتي بطارية آيفون 14 برو ماكس الجديد بسعة 4325 مللي أمبير في الساعة وهو أقل من نظيره في آيفون 13 الذي جاء بسعة بطارية حجمها 4352 مللي أمبير في الساعة.

والمفاجأة تتعلق بـ iPhone 14 Pro الذي يأتي بتغيير كبير بسعة 3200 مللي أمبير، مقارنة بـ 3095 مللي أمبير في نظيره آيفون 13 الحالي، وهذا يمنح المستخدم بضع ساعات أخرى من استخدام الشاشة

وسيكون لدى آيفون 14 سعة 3279 مللي أمبير، مقابل 3227 مللي أمبير لسابقه.

تاريخ طرح آيفون 14:

لم تذكر الشركة تحديدًا موعد طرح الهاتف، ولكن من المتوقع أن يأتي في سبتمبر المقبل وهو بمعالج A16 Bionic الجديد السريع.