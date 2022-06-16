فاجئ المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، جماهير النادي بعدما قرر إشراك الكاميروني فينسينت أبو بكر في مباراة الرائد الودية.

ويواجه العالمي مباراة ودية مغلقة أمام الرائد، استعدادًا لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب مفاجأة جماهير النصر من أبو بكر

وما جعل جمهور العالمي متفاجئًا من اللاعب الكاميروني، من مشاركته في لقاء الرائد الودي اليوم، رغم استبعاده من مباراتي الرائد والأهلي في دوري المحترفين خلال الفترة الماضية، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان مهاجم النصر، تعرض لإصابة في القدم في مباراة منتخب الكاميرون أمام الجزائر، في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

يذكر أن فينسينت أبو بكر كان ارتبط اسمه بالرحيل عن نادي النصر في صيف العام الحالي.