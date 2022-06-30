يُخيم الغموض على مستقبل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

صعوبة استمرار كونترا

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعتزم تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا، إلا أن ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يُقربه من الرحيل.

وأثار الإعلامي محمد أبو هداية حالة من الجدل بشأن المدرب الروماني، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لمن يرغبون في استمرار كونترا.. التجديد معه صعب للغاية!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة أبو هداية، حيث طالب البعض مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بضرورة التجديد معه، وأكدوا أنه واحد من أبرز المدربين في الدوري هذا الموسم، فيما يرى البعض الآخر أن الفريق يحتاج لمدرب عالمي.

الاتحاد في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في مثلهم.