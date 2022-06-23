يُخيم الغموض على مصير المدير الفني الروماني كوزمين كونترا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم الرياضي الجديد.

الغموض يُخيم على مصير كونترا

واتفقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع كونترا منذ أكثر من شهرين على تمديد التعاقد لعام إضافي، قبل أن يتم تأجيل الإجراءات بشكل رسمي حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأكدت تقارير أن كونترا يعمل حاليًا بناء على اتفاق شفهي من الإدارة الاتحادية، على استمراره خلال جولتين المتبقيتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون توقيع عقد رسمي.

وانتهى عقد المدرب الروماني رسميًا بنهاية الشهر الماضي، قبل أن يتم تأجيل نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى نهاية يونيو الجاري.

الاتحاد مع المدرب الروماني

وقاد المدرب الروماني، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 28 مباراة هذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز 19 مرة، وتعادل 4 مرات، فيما خسر 5 مرات.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.