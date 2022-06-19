أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لاستمرار حالة عوالق الأتربة ما يؤثر على مستويات الرؤية.

المدن المتأثرة:

وأوضحت أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الخرمة، والموية، وتربة رنية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الخامسة من صباح غدٍ الاثنين، علمًا ببدئها في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد.

أتربة على نجران:

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران لعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتؤثر الظاهرة المذكورة على مدن: الخرخير، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشروة، ونجران، ويدمة.

وتنتهي حالة التنبيه في العاشرة من صباح الغد، علمًا ببدئها في التاسعة من صباح اليوم الأحد.



أمطار على جازان:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر في وقت سابق، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان لسحب رعدية، ونشاط في الرياح، تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المحافظات المتأثرة بالتنبيه هي: أبو عريش، وأحد، والمسارحة، والحرث، والطوال، والعارضة، وجازان، وصامطة. وينتهي الإنذار في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.