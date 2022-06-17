أكد أحمد التوم، عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام، أن أحاديث تغريب النكاح لم يصح منها أي حديث عند الألباني؛ لكن العلماء نصحوا بالزواج من خارج العائلة.

أحمد التوم (عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام): أحاديث تغريب النكاح لم يصح منها أي حديث عند الألباني؛ لكن العلماء نصحوا بالزواج من خارج العائلة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UwQCjWt5Co — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 17, 2022

تصرفات سيئة:

وتابع التوم، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن بسبب تصرفات الناس السيئة في الحب جعلنا الحب كله سيئًا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يناقش أحد الصحابة في حبه لامرأة كانت بغية قبل أن تعتنق الإسلام.

الزواج من خارج العائلة:

في سياق متصل، علق الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة على التعارف والزواج من خارج العائلة.

وقال الحمزة: إن الانفتاح ووجود الرجال بجانب النساء أصبح أمرًا واقعًا يجب أن نعرف كيف نتعامل معه بالشكل الصحيح.