يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، للظهور بشكل مميز في ودية فنزويلا اليوم، وتحقيق الفوز.

المنتخب السعودي في مواجهة فنزويلا

ويلعب الأخضر ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، في ثاني مبارياته الودية في إسبانيا بعد مواجهة كولومبيا التي خسرها بهدف دون رد.

ويأتي معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الحالي المقام في مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر شهر نوفمبر المقبل.

الأخضر في المواجهات الودية

وخاض الأخضر 246 مباراة تجريبية منذ أول مواجهة خاضها ضد المنتخب التونسي الأول لكرة القدم في الأول من ديسمبر عام 1967، على ملعب الصائغ في العاصمة الرياض، والتي انتهت بفوزه برباعية دون رد.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 99 مرة، مقابل 81 خسارة، فيما خيم التعادل على نتيجة 66 مباراة، وتمكن من تسجيل 337 هدفًا، واستقبلت شباكه 278 هدفًا.

وجاءت انتصارات المنتخب السعودي، كالتالي؛ 51 مرة أمام منتخبات آسيوية، 27 مرة ضد منتخبات إفريقيا، 10 مرات من أوروبا، 7 مرات من أمريكا الشمالية، 3 مرات من أوقيانوسيا ومرة واحدة من أمريكا الجنوبية.